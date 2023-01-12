Adıyaman'da teşkilatlanarak önemli çalışmalara imza atan Dünya Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (DTUMED) Adıyaman il başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Adıyaman'da sürdürdükleri çalışmalar hakkında Başkan Kılınç'a bilgi veren Dünya Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu Adıyaman İl Başkanı Zeynal Küçükkaya, misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dünya Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu Adıyaman yöneticilerini aktif çalışmalarından dolayı takdir etti.

Ziyarette Dünya Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu İl Başkan Yardımcısı Yalçın Bilen, Basın-Yayın Sorumlusu Mehmet Emin Danış, Kadın Kolları Başkanı Sevgi Uğur, Gençlik Kolları Başkanı Ekrem Coşkun ile yönetim kurulu üyesi İmam Taki Sağ da hazır bulundu.

