Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İsmail Tosun, sağlıklı içme suyu için su tesisatlarının yenilenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Şebeke suyunun sağlıklı olabilmesi için tesisatın eski olmaması ve demir borulardan oluşmaması gerekiyor. Su ne kadar temiz olursa olsun eski tesisatımız eğer demirden yapılmış ise, pas ve ağır metaller suyla beraber vücudumuza karışacağı için büyük bir tehlike yaratabilecektir ” dedi.

“Pas ve Ağır Metaller Taşıyan Demir Su Borular, Büyük Bir Risk Oluşturuyor”

Adıyaman'daki su kalitesinin ve su temininin, halk sağlığa etkileri açısından oldukça önemli olduğunun altını çizen Tosun, “Sağlıklı suya erişebilmenin en önemli yollarından ilki, evlere kadar bağlanan su şebekelerinin temiz ve düzenli olmasıdır. İçme suyu ne kadar temiz olursa olsun eski tesisatımız eğer demirden yapılmış ise, pas ve ağır metaller suyla beraber vücudumuza karışacağı için büyük bir tehlike yaratabilecektir. Bunun dışında Adıyaman'da daha önce su şebekesi, sağlık açısından son derece zararlı olan asbestli borularla sağlanırken, depremden sonra zarar gören asbestli borular şu an değiştiriliyor. Hepsi T100 borulara çevriliyor. Bu da sağlığımız için çok güzel bir adım” ifadelerini kullandı.

“Baraj Suyu ‘İçme Suyu’ Olarak Çok Temiz Bir Su Kaynağı Değildir”

Sağlıklı içme suyunda hem minerallerin bulunması hem de bakteri olmaması gerektiğini ifade eden Tosun, baraj suyunun mineralleri yok ettiği için içme suyu olarak kullanılmasının uygun olmadığını vurguladı. Tosun, su kaynakları bakımından zengin olan Adıyaman’da vatandaşa baraj suyu sağlamanın büyük bir ihanet olduğunu söyleyerek, “Suyun içilebilmesi için suyun içinde bizim baktığımız iki şey vardır: Bir minarellerin olması, iki bakterinin olmaması. Minareller bizim için doğal kaynak sularında, toprakta akan suda yeteri kadar bulunan elementlerdir. Son zamanlarda “Barajdan neden su getirilmiyor?” söylemi çok fazla duyulmakta, hatta ihale aşamasında olduğu söylenmektedir. Barajdan gelen suyu, içme suyu olarak kullanabilmemiz için kimyasal arıtmadan geçmek zorundadır. Kimyasal arıtmadan geçen suyun içinde ise maalesef hiçbir element kalmadığı için, sağlığımız için çok yararlı değildir. Baraj suyu sulama suyu olarak kullanılabilir, ancak içme suyu olarak çok temiz bir su kaynağı değildir. Etrafında birçok deresi ve su kaynaklarının olduğu Adıyaman’da, barajdan suyu arıtarak getirmek bölge halkına yapılacak en büyük ihanetlerden biridir. Su kaynaklarından gelen su ise, toprak üzerinden aktığı için yeterli olan minareleri alır ve bizim için yeterli olan miktarda elementi sağlar” dedi.

“Su Arıtma Cihazları, Sudaki Mineralleri Yok Ettiği İçin Maden Suyu Kullanılmalıdır”

Hem kimyasal arıtmaların hem de ev tipi arıtma cihazlarının suyun minerallerini yok ettiği belirten Tosun, vatandaşın nasıl bir önlem alacağı konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Tosun, “İçme suyu için kimyasal arıtma tesisi kurulduğunda ve suyun içerisindeki minareler alındığında ne yapmamız gerekir? Eğer içme suyu barajdan sağlandığı ve arıtma tesisinin kimyasal olduğu durumlarda, en az birer veya ikişer adet maden suyu içilmelidir. Çünkü bireyler, maden sularıyla vücutta gerekli olan elementleri sağlamak zorundalar. Bunun dışında, evlerde kullanılan arıtma cihazları her şeyi arıttığı için bakterilerle beraber elementleri, magnezyumu, kalsiyumu hepsini tutar. Bu nedenle, evde arıtma cihazı kullananlar maden suyu tüketmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

“Plastik Ambalajlı Hazır ve Damacana Suları Yerine, Cam Şişeler Tercih Edilmeli”

Plastik ambalajlı hazır ve damacana sularının risklerine de değinen Tosun, “Adıyaman su kesintilerinin yaşanmasıyla, bireyler hazır su ve damacana su kullanmaya başladı. Hazır ve damacana suları, ülkemizde iki şekilde elde ediliyor: Birincisi ozmoz (arıtılarak) ile yapılan içinde hiçbir elementin bulunmadığı sulardan oluşurken, diğeri de doğal kaynak sularından oluşmaktadır. Ozmoz ile yapılan sularda hiçbir element yoktur ve elementlerini yerine getirmek için takviye etmek gereklidir. Doğal kaynak sularından çıkarılan sularda bakteriyolojik herhangi bir sıkıntı yok ise içilebilir ancak suyun depolandığı ve taşındığı yer çok önemlidir. Doğal kaynak suları, serin ve gölgelik alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ışınlarına maruz kalan hazır kaynak sularında mikroplastikler oluşmaktadır. Bu durum kanser ve kalp hastalıklarına neden olur. Bu nedenle bireyler, suyun saklama koşullarına güven duymuyorsa cam şişe veya cam damacana içerisinde satılan suyu tercih etmeleri daha sağlıklı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

