Adıyaman Belediyesi ile hayırsever iş insanı Abdulgani Binici'nin iş birliğiyle yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu, Yeni Mahalle'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, parkın Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

'Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyoruz'

Parkın yapımında emeği bulunanlara teşekkür eden Altunbaş, projeye katkı sunan herkesin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Altunbaş, 'Bu güzel isme adanmış Sırrı Süreyya Önder Parkı'nın açılışını yapmak üzere burada bulunuyoruz. Parkın açılışında, dizaynında ve yapımında emeği geçen başta iş insanı Abdulgani Binici olmak üzere Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye, belediye çalışanlarına ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Okuma Salonuna 10 Koli Kitap Desteği

Adıyaman Kent Konseyi olarak okuma salonuna kitap desteğinde bulunduklarını belirten Altunbaş, Beşiktaş Kent Konseyi ile Çağdaş Adıyamanlılar Platformu'nun katkılarıyla temin edilen kitapların teslim edildiğini ifade ederek, Altunbaş, 'Beşiktaş Kent Konseyi ve Çağdaş Adıyamanlılar Platformu'nun girişimleriyle toplanan 10 koli kitabı okuma salonumuza hediye etmiş bulunuyoruz. Adıyaman halkı ve gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

Dr. Erdoğan'dan 'Anneler Günü' Mesajı

Konuşmasında Anneler Günü'nü de kutlayan Altunbaş, annelerin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Fedakâr annelerin her zaman baş tacı olduğunu ifade eden Altunbaş, çağdaş bir toplumun yetişmesinde annelerin büyük rol üstlendiğini kaydetti.

Kaynak : PERRE