Doç. Dr. Ebru Ersoy, 1981 yılında Denizli'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın Nazilli'de tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime başladı. 2005-2010 tarihleri arasında Ankara Etlik Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık eğitimini aldı. 2011-2012 yıllarında Ağrı'da mecburi hizmetini yerine getirdi.

Ardından bir yıl Bandırma'da özel hastanede, 2013-2016 yılları arasında ise Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Doç. Dr. Ersoy, 2016 yılında Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne atandı. Bu hastanede Tüp Bebek Merkezinin kuruluşunda ve işleyişinde görev aldı.

2020 yılında "Doçent" unvanı alarak, özel bir hastanede çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Ersoy, Şubat 2023 itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Bölümü ve Tüp Bebek Merkezinde hasta kabulüne başladı.

İlgi alanları infertilite (gebe kalamama), tüp bebek, jinekoloji ve gebelik tanı ve tedavileri olan Doç. Dr. Ersoy, evli ve iki çocuk annesidir.



Kaynak : PHA