Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası bu sabah Dolar/TL kuru 25 lirayı aştı. 23 Haziran sabahı itibariyle yeni bir rekor düşük seviyeye ulaşan Türk Lirası yüzde 2,8 değer kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Türk Lirası Perşembe kapanışından yaklaşık yüzde 1,3 daha zayıflayarak, 25,2015 liradan işlem gördü.

Merkez Bankası Perşembe günü 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi.

Karar sonrası ilk kez Dolar/TL 24,41'i, Euro/TL kuru da 26,84'ü görmüştü. Türkiye'nin kredi temerrüt takası (CDS) 21 puan yükselerek 518'e çıkmıştı.

Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de 4'er kez indirildi, Şubat ayındaki toplantıda yüzde 8,50'ye çekildi.

Hatırlanacağı gibi Reuters haber ajansının anketinde politika faizinin yüzde 21’ye yükseltileceği öngörülmüştü. Reuters uzmanları Merkez Ban Erkan’ın beklenenden az faiz artırımına gitmesinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği yorumunu yaptığını yazdı.