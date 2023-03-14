Baharın yaklaşması ile beraber doğaya yolculuk ve kamp sezonunda yavaş yavaş hareketlilik başlar. Doğa ile iç içe olmak isteyen bireyler için ilk akla gelen alternatif kampta eğlenceli zaman geçirmektir. Doğanın dinlendirici etkisi ile huzur bulurken farklı aktivitelere de kapı aralamak kamp alanında mümkündür. Doğada kamp yaparken eğlenceli vakitleri geçirmek için ekipmanlarınızı doğru seçersiniz daha keyifli kamp geçirebilirsiniz. Kamp yapmış olduğunuz bölgenin özelliklerine bağlı olarak kamp sırasında en kaliteli etkinlik olan kısa doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Arkadaşlarınız ile ya da tek başına çıkacağınız yürüyüşlerde doğanın insanlara sunmuş olduğu çok özel güzellikleri görme imkânı bulabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkarken doğaya uygun ayakkabılar giymek yürüyüş deneyiminizi daha da güvenli hale getirecektir.

Kamp Alanında Kuş Gözlemciliği

Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en çok tercih etmiş olduğu aktivitelerden başında kuş gözlemciliği gelir. Kuşların sesleri dinlerken dış dünyanın huzurunu yakalayacaksınız. Doğaya yolculuk için yapılabilecek etkinlikler arasında en çok sevilen kuş gözlemciliğini yaparken farklı renk tonlarına sahip kuşların fotoğraflarını çekebilirsiniz.

Kuş gözlemciliği yaparken dürbün ve dürbün ayağı gibi ekipmanların yanınızda olması halinde daha öncesinde hiç görmediğiniz güzellikleri görme şansınız olabilir. Yapabileceğiniz başka bir etkinlik ise bulunduğunuz yerde göl veya akarsu varsa balık avcılığı yapabilirsiniz. Balık avcılığı yapmak için olta malzemeleri ve ekipmanları yanınızda bulundurmanız gerekir. Avlamış olduğunuz balıkları akşam yemeği için kullanabilirsiniz.

Tabanca İle Atıcılık Etkinliği

Doğada avcılık yapmak kamp sırasında sizi bekleyen özel etkinliklerin en heyecanlısı olabilir. Atış yapmak için havalı tabanca tercihinizi doğru yapmalı ve atış yapacağınız alanın ona uygun olup olmadığını detaylı bir şekilde öğrenmelisiniz. Boş bir alanda hedefe koymuş olduğunuz şişe ya da atış kâğıdına atıcılık yapabilirsiniz. Gecenin sessizliğinde yıldızları inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Kamp ateşi etrafında sıcak içecekleri yudumlayabilir kitap okuyabilirsiniz. Bazı durumlarda ata binme imkânı sunmuş olan bir kamp alanına rast gelebilirsiniz. Doğada ata binmek gibi eğlenceli etkinlik yok diyebiliriz. Tüm bunlar için Survive.İstanbul sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Halat Çekme ve Sessiz Sinema

Doğaya yolculuk kampında mağduriyet yaşamamak için malzemelerin eksiksiz olarak temin edilmesi kamp yapmanın temelini oluşturur. Kıyafet ve ekipmanlar değişen hava şartları ve engebeli araziler göz önüne alınarak kamp malzemelerinin temin edilmesi gerekir. Kamp için her şey eksiksiz temin edildikten sonra kampın tadını çıkarabilirsiniz. Doğa kampında yapılabilecek birçok etkinlik vardır. Bunlar arasında halat çekme vardır.

Kalabalık bir şekilde kamp yapıyorsanız halat çekme eğlenceli etkinliktir. İki grup halinde yapılan halat çekme heyecan vericidir. Kamp alanında yapılacak olan etkinlikler içinde sessiz sinemada vardır. Çok fazla ekipman gerektirmeyen bu etkinlik bir karavanda ya da kamp ateşi etrafında yapılabilir. Bulunduğunuz kamp alanında doğa fotoğraflarını kareleyerek doğal dünyanın güzelliğini evinize götürebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için https://survive.istanbul/category/dogaya-yolculuk/ sitesine bakabilirsiniz.