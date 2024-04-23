Kerem İlgin 1.sınıfta eğitim gördüğü Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen okuma yazma etkinlikleri kapsamında, 1-D Sınıfı Öğretmeni Hilal Feyza Ekici gözetiminde yazdığı mektubu posta yoluyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik'e göndermişti.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik ise mektubuna karşılık teşekkür ederek makamına davet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda mektup yazan minik Kerem ve arkadaşları, öğretmenleri gözetiminde Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik’i ziyaret ettiler.

Ziyarette Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, miniklere ikramda bulunarak, suntıraç takımı hediye ederek toplu fotoğraf çektiler.

Çocukların ziyaretinde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulisi Fırat, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Selim Çınar eşlik etti.



Kaynak : PHA