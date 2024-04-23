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Bakan Yerlikaya, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sonucu av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konulduğunu kaydetti.

Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

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