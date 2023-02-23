Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremde ağır hasar gören Galeria binasında mahsur kaldığı iddia edilen evcil hayvanlar için dün kurtarma çalışması yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bloğu çöken, diğer blokları da ağır hasar gören ve acil yıkım kararı verilen Galeria sitesinde mahsur kaldığı iddia edilen evcil hayvanlar için İtfaiye, Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları, AFAD ekipleri ile ilgili bina sakinlerinin bilgisi ve izinleriyle hassas bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekipler, hayvanları kurtarmak için her an yıkılma riskine rağmen, merdivenli kurtarma aracı ile binaya yanaşarak hayvanlara ulaşmaya çalıştı. Daha sonra Sağlık Daire Başkanlığınca tedarik edilen zirai ilaçlama drone’u hayvanları tespit etmeye çalıştı.

https://twitter.com/diyarbakirbld/status/1628534267402678272

Galeria sitesinde mahsur kalan kedileri kurtarmak için Jandarma Komutanlığı’na bağlı kurtarma helikopteri de katıldı.

Geç saatlerde kurtarılan kedilerin ilk muayenesi veteriner hekimlerle birlikte yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma seferberliğine katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

https://twitter.com/diyarbakirbld/status/1628533591788462080