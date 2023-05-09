Diyarbakır Valiliği tarafından Milli Güvenlik ve Kamu düzeninin sağlanması amacıyla Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kurşunludüzü ve Görüse Dağı Bölgesi’nin 19 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında 15 gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kurşunludüzü ve Görüsü bölgesinin “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmesine ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada; “Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır İli Dicle İlçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgesi; Diyarbakır Valiliğince; Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 19 Mayıs 2023 saat:00.01(Dahil) – 02 Haziran 2023 saat 23.59 (Dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.” ifadeleri yer aldı.