Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil servisinde dün akşam saatlerinde görevli iki hemşirenin kendi araların da gülüştükleri nedeniyle Acil Serviste bulunan hasta yakını olan iki erkek tarafından önce saldırıya uğrayıp sonrasında darp edildi.

Konuya ilişkin Diyarbakır Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES Amed) Diyarbakır şubesinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tahrip ettiğiniz Ahlâkî ve toplumsal değerler sonucu ne sağlık emekçisinin nede kadının can güvenliği yok. Dün gece Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil servisinde iki Hemşire kendi aralarında gülüyor diye iki erkek hasta yakını, Kadın Hemşireye saldırmış ve darp etmiştir. Kadının gülmesine tahammül etmeyen bu şiddetin temel sorumlusu her fırsatta sağlık emekçisini hedef gösteren ve Kadını ötekileştiren siyasettir. Sağlık emekçileri ve Kadınlar olarak eril şiddetinize karşı mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.