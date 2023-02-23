Bunlar da ilginizi çekebilir

Kedilerin ilk muayeneleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapılırken, binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını sürdürüyor.

İzmit'ten askıda sıcak yemek ve gıda paketi

İzmit'ten askıda sıcak yemek ve gıda paketi

Büyükşehir'in AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli deprem lerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede 8 kedi kurtarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.