Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Büyükşehir'in AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede 8 kedi kurtarıldı.
Kedilerin ilk muayeneleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapılırken, binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını sürdürüyor.