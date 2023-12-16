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Atatürk Havalimanı etkinlik alanında açılışını gerçekleştirdiği fuarda kentin kültürü, gastronomisi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Şehrin kültürel kıyafetlerinden, lezzetlerine, halk oyunlarından el sanatlarına, Dengbej divanlarına kadar her konuda şehir hakkında bilgi sahibi olunan, keyifle vakit geçirilen, eşsiz tatlar sunulan gerçek bir kültür şöleni olacak etkinlik, 17 Aralık’a kadar devam edecek. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, tanıtım günlerinin açılışını gerçekleştirdi. Vali Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, 4 gün boyunca Diyarbakır’ın İstanbul’da tanıtılacağını söyledi. Diyarbakır ürünlerini İstanbul’da paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Su, dolu dolu 4 gün yaşayacaklarını ifade etti.

Vali Su, şöyle konuştu: “Diyarbakır’ımızın tarihi 12 bin 500 yıl geriye gider. O tarihten bugüne de 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. O yüzden bu 33 medeniyeti Diyarbakır’ımızda izlerini ve eserlerini görmeniz lazım. Diyarbakır ilimiz peygamberler şehridir. Diyoruz ki; Diyarbakır’ımız sahabeler kentidir. Rivayete göre birçok sahabe Mekke ve Medine’den sonra en çok sahabe-i kiram efendilerimizin metfum olduğu şehir Diyarbakır’dır”

Huzur ve güvenin yakalanmasıyla Diyarbakır’a aynı zamanda birçok yatırımın yapıldığını dile getiren Vali Su, şunları kaydetti: “Diyarbakır’ımız UNESCO Dünya Kültür Mirasına iki eserle imza atmış bir şehirdir. Bunlar Diyarbakır surları ve Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçelerimizdir. Dediğimiz gibi Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Kiliselerimiz, hamamlarımız, hanlarımız, köprülerimiz bunların her biri kentimizin inci taneleridir. Biz 48 ürünle coğrafi işaret almış tescilli ürüne sahibiz. Yine kentimiz ticaret ve sanayinin geliştiği bir şehir. Huzur ve güvenle beraber Diyarbakır’ımıza kamu hizmetlerimizi de her tarafa yaydık.”

Vali Su, tüm seyahat severleri Diyarbakır’ı gezmeye ve görmeye davet etti. İstanbul Valisi Davut Gül ise, Diyarbakır’ın tarihinin 12 bin 500 yıllık bir geçmişe dayandığını belirterek, kentin gezilip görülmesi gerektiğini kaydetti. Diyarbakır’ın konumu ve ekonomi altyapısıyla çok güçlü olduğuna dikkati çeken Vali Gül, “Diyarbakır’ın bugünü dünden daha iyi ama yarını da bugünden daha iyi olacak.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Su, davetliler ve katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, eski bakanlardan Abdulkadir Aksu, Salim Ensarioğlu, DİTAV İstanbul Şube Başkanı Aydoğan Ahıakın ve vatandaşlar katıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından kurulan stantları gezen Vali Su, ziyaretçilerle yakından ilgilendi, ikramlarda bulundu.