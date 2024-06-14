Bu durum, Hac vizesi bulunan vatandaşlar arasında büyük mağduriyet yarattı.

"Evrak Kontrolü ve Bekletme"

Demirhan'ın açıklamasına göre, Diyanet harici özel şirketlerle veya kendi imkanlarıyla hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Türk vatandaşları şikayet edildi. Bu şikayetler sonucu, Hac vizesi olan vatandaşlar dahi bölgeye girişte zorlanırken, saatlerce bekletildiklerini ve sürekli evrak kontrolüne tabi tutulduklarını belirttiler. Bir hacı adayı, "10 saate varan süredir mağdur ediliyoruz. Diyanet’in şikayeti yüzünden Suudi yetkililer evraklarımız tam olmasına rağmen tekrar tekrar kontrol ederek bize sıkıntı yaşatıyor" dedi.

"Demirhan’ın Gerekçesi"

Demirhan, Diyanet’in organizasyonunun baltalandığını savunarak, "Ticari vizeyle, seyahat vizesiyle plansız programsız gelen hacılarımız var. Geçen sene, önceden gidip orada kamufle olan, arabada Arafat’a gitmek isteyen çok insan vardı, bu sene biz onları şikayet ettik" ifadelerini kullandı. Şikayet edilen Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan yetkilileri tarafından Arafat’a alınmayacağını belirten Demirhan, kurada 10 yıldır Hac hakkı alamayan vatandaşların hakkını savunduğunu ileri sürdü.

"Sosyal Medyada Tepki"

Demirhan'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Yıllarca Diyanet’in kurasında hak kazanamayan, mağdur olan ve yaşı ilerleyen hacı adaylarının farklı şirketlerle gitmelerinde yanlış bir şey olmadığını savunan vatandaşlar, Demirhan’ı "şikayet" konusunda eleştirdi.

"Hac Vizesi Olanlara da Zorluk"

Mekke’de bulunan Türk vatandaşları, şikayetler sonucu Hac vizesi olan adayların bile zorluk yaşadığını, saatlerce bekletildiklerini ve mağdur olduklarını ifade ettiler.

"Siyasi Tepkiler"

Diyanet’in şikayeti üzerine Suudi polis, ticari, turistik ya da başka ülke kotası hakkıyla Mekke’ye giden on binlerce Türk vatandaşının otel odalarını basarak, 90 bin TL’ye yakın para cezası kesti ve hac ibadetini engelledi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a seslenerek “Bu utanç verici duruma son verin” dedi. Saadet Partisi Genel Merkez Başkanlık Divanı Üyesi Fesih Bozan, kutsal topraklarda mağdur durumda olan yaklaşık 2 bin Diyarbakırlı hacı adayının olduğunu belirterek, Diyanet’in Suud makamlarına yaptığı şikayet sonucu otellere yapılan baskınları eleştirdi.

"Diyanet’in Gelir Elde Etme İddiaları"

Diyanet’in 6530 ile 7580 dolar arasında hac hizmeti vererek gelir elde ettiği, kendi organizasyonu dışında hacca giden Türkleri Suudi Arabistan makamlarına ihbar ettiği ve bu ihbarlar sonucu Türk hacı adaylarının otel odalarında gözaltına alındığı belirtildi. Türk hacı adaylarının bu yöntemle yaklaşık 2500 dolar harcamayla hac ibadetini yerine getirebildiği ifade edildi.

Kaynak : PHA