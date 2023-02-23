Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen 11 ilde toplam 377.355 deprem mağduru vatandaşın uygun olan cami ve Kur’an kurslarında konakladığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında Kahramanmaraş’ta 30 bin 214, Gaziantep’te 100 bin 903, Adıyaman’da bin 578, Hatay’da bin 185, Osmaniye’de 764, Kilis’te 4 bin 479, Şanlıurfa’da 71 bin 89, Malatya’da 17 bin 459, Diyarbakır’da 42 bin 780, Adana’da 94 bin 683 ve Elazığ’da 12 bin 221 kişi olmak üzere toplamda 377 bin 355 kişiyi uygun olan cami ve Kur’an kurslarında misafir ettiklerini kaydetti.

Başkan Erbaş, “Türkiye İçin İyilik Vakti” etiketiyle yaptığı paylaşımında, “Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki uygun olan camilerimiz ve Kur’an kurslarımızda deprem mağduru binlerce vatandaşımızı misafir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.