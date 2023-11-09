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"Riskinizi Bilin, Sorumluluğunuzu Bilin" sloganıyla kurulan stantta diyabet hemşireleri tarafından vatandaşların şeker ölçümü de yapılıyor.

1991 yılından bu yana Birleşik Milletler kararı ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF)önerileri doğrultusunda, her yıl 14 Kasım'da "Dünya Diyabet Günü" değişik tema ve çeşitli etkinliklerle tüm dünyada ve Türkiye'de de kutlanıyor. Bu kapsamda "Riskinizi Bilin, Sorumluluğunuzu Bilin" sloganıyla tip 2 diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonları geciktirmek veya önlemek amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler bölümünde stant açıldı.

Stantta hazırlanan görsellerle vatandaşlar diyabet hastalığı hakkında bilgilendirilirken isteyenlere de ücretsiz diyabet taraması yapılıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, standı ziyaret ederek, görevli doktor ve hemşirelerle bir araya geldi.

Başhekim Yardımcıları Prof.Dr Habib Almiş, Doç.Dr.Kasım Turgut, Dr. Öğr. Üyesi Aşkı Vural, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm.Dr. Fatma Nur Korkmaz, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meral Karaağaç'ın eşlik ettiği ziyarette Başhekim Şirik, çalışmalar hakkında bilgi alarak, hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti.

Burada hasta ve hasta yakınlarının istek ve taleplerini dinleyen Başhekim Şirik, Diyabet hastaları içinde yarısına yakının en azından ilk 5-7 yıl hastalığının farkında olmadığına dikkati çekti.

Şirik, diyabet geç fark edilmesi ve iyi tedavi edilmemesinin erken yaşta ölümlere yol açabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

"Tedavi ve takiplerini düzenli yapması yönünde teşvik etmek ailenin sorumlulukları arasında bulunmaktadır"

Diyabet hastası olduğunu bilen ve ilaç kullanan her iki hastadan birinde hastalığın kontrol altında olmadığını hatırlatan Başhekim Şirik," Türkiye'de binlerce insanı etkileyen ve tahmin edilenden daha hızlı artış gösteren önemli bir kronik sağlık sorunları arasında yer alan bir hastalıktır. Bu konuda özellikle ailelerin eğitilmesi hastalara erken tanı konmasında yardımcı olacağından şüphemiz yoktur. Diyabet tanısı konduktan sonra da hastalığın teşhisinin getirdiği psikolojik yükü paylaşmak, hastanın motivasyonunu artırmak, tıbbi beslenme tedavisi ve egzersiz programlarını uygulamak, gerektiğinde kan şekeri ölçümlerini ve insülin enjeksiyonlarını yapmak ya da bireyi tedavi ve takiplerini düzenli yapması yönünde teşvik etmek ailenin sorumlulukları arasında yer aldığını söyleyebilirim. Doğru beslenme ve egzersiz alışkanlıkları kazanması çevre desteği sağlar, diyabetli için motive edicidir. Hastanın tedaviyi doğru ve düzenli uygulaması, şeker takibi yapması, sağlıklı beslenmesi ve diyabet hakkında bilgilenmesi hastalık yönetiminde temel unsurlardır." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA