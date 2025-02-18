Devlet Denetleme Kurulu’na Geniş Yetkiler ve Gözaltılar Tepki Çekti

Yapılan ortak açıklamada, hükümetin toplumsal muhalefeti baskı altına almak için sistematik bir süreç yürüttüğü belirtilerek, “İçerisinden geçtiğimiz ekonomik, toplumsal ve siyasi krizlere karşı toplumsal muhalefetin yükseleceği her alana açıkça gözdağı verilmek istenmektedir” denildi.

“Bu Düzenleme Demokratik Hukuk Devleti İlkeleriyle Bağdaşmaz”

Dört meslek örgütü, TBMM’de kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini görevden uzaklaştırma yetkisi verdiğini ve bunun açıkça hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu, yargının yetki alanına giren ‘görevden uzaklaştırma’ yetkisini de içerecek şekilde genişletildi. Anayasa Mahkemesi daha önce bu düzenlemeyi iptal etmişti. Ancak iktidar, torba yasa yoluyla yeniden benzer yetkileri yasalaştırdı. Bu değişiklik, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, anayasal denetimi de aşan bir girişimdir."

“Sendikalara, Meslek Örgütlerine ve Basına Yönelik Baskılar Artıyor”

Açıklamada ayrıca, Türkiye’de sendikalar, meslek örgütleri ve basın üzerinde baskıların arttığına dikkat çekildi.

"Emek ve meslek örgütlerinin demokratik yapısına açıkça müdahale edilmektedir. Anayasa’ya, sendikalar kanununa ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine aykırı bir şekilde, DDK’ye bu kuruluşların yöneticilerini görevden uzaklaştırma yetkisi verilmiştir. Denetleme kurulu, artık yargı gibi cezai yetkiler kullanabilecek bir yapıya dönüştürülmektedir."

“Gözaltılarla Muhalefet Susturulamaz”

Örgütler, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 52 kişinin gözaltına alınmasına da tepki göstererek, bunun siyasi bir baskı aracı olduğunu belirtti.

"Gözaltılar, muhalefeti sindirme politikalarının bir parçasıdır. Halkın seçtiği belediye başkanları, mesleğini yapan gazeteciler, grev yapan işçiler ve demokratik haklarını savunan herkes bu baskıların hedefindedir. Hükümet, sendikaları ve meslek örgütlerini baskı altına alarak toplumun muhalif kesimlerini susturmak istemektedir."

“Toplumsal Muhalefet Susturulamaz, Mücadeleye Devam Edeceğiz”

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, mücadelenin devam edeceğini ve baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı:

"Ülkemizin eşit, özgür, barıştan yana ve demokratik yarınları için hep birlikte mücadele edeceğiz. Tüm baskı ve zor politikalarına rağmen, anayasal haklarımızı, emeğimizi, mesleklerimizi ve örgütlerimizi koruyacağız. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu düzenlemeler ve baskılar, iktidarın kendi siyasi ajandasını sürdürmek ve muhalefeti etkisizleştirmek için attığı adımlardır. Ancak mutlaka ama mutlaka kazanacağız!"

Muhalefetten Destek Bekleniyor

Meslek örgütleri, bu süreçte siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunu desteğe çağırarak, demokratik hakların korunması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle yargının yetkisini aşan yürütme yetkilerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten örgütler, anayasal kazanımların yok edilmesine karşı mücadele çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA