Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını iki büyük ve yıkıcı depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta açıkladı. Bakan Bolat, Temmuz'da ihracatın yüzde 8,4 artışla 20 milyon 93 milyon dolar gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın tarihin en yüksek ihracat değeri olduğunu söyledi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkiye ihracatta yeni bir tarihi rekora imza attı.

Temmuz ayına ilişkin ortaya çıkan verilere göre, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar oldu.

İhracat rakamlarına ilişkin rakamları iki büyük ve yıkıcı depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Hükümetin deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Bolat, "Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayan ihracata ilişkin rakamlara göre, Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat değeridir" dedi.

"Katma değerli üretim ve ihracat ile istihdamımızı artırmaya devam edecek" diyen Bakan Bolat, "Halkımız için sürdürülebilir refah artışını sağlayarak ülkemizi daha ileri seviyelere yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Deprem bölgesi şehirlerimizdeki ekonomiyi tekrar canlandırmaya yönelik Hükümetimizce atılan adımların yardımıyla deprem felaketinin ekonomimiz üzerinde yarattığı etkileri kısa sürede atlatacağımıza ve şehirlerimizin eskisinden daha güçlü ve canlı hale geleceğine olan inancım tamdır" diye konuştu.

Bolat, 2023 yılı Temmuz ayı dış ticarete ilişkin verileri detaylarıyla paylaştı.

Öte yandan Bakan Bolat, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Vali Ömer Faruk Coşkun ve Valilik çalışanlarıyla bir araya gelerek deprem felaketinin izlerini silmeye yönelik kamu yatırımları hakkında bilgi aldı. Bolat, devlet millet el birliğiyle Kahramanmaraş’ı eskisinden de daha iyi bir hale getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.