Alınan bilgiye göre kaza, Ozan köyü yakınlarında meydana geldi.

Göksu ırmağı yakınlarında Mustafa Kemal Kırıklar idaresindeki plakası öğrenilemeyen römork üzerinde tomruk yüklü traktör şarampole devrildi. Şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Kemal Kırıklar ağır yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste sürücü Mustafa Kemal Kırıklar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kırıklar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA