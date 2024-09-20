Alınan bilgiye göre, kaza, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACE 428 plakalı motosiklet, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA