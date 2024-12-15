Alınan bilgiye göre, Elbeyli Üngör (58) idaresindeki 58 TC 473 plakalı hafriyat kamyonu kent merkezi İndere mevkiinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Metrelerce yüksekten takla atarak şarampolde duran kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Üngör, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elbeyli Üngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Üngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.



Kaynak : PHA