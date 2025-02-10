Anaç, Adıyaman’ın 6 Şubat depreminin ardından sanayisinin büyük zarar gördüğünü ve şehrin tarımdan başka ekonomik dayanağının kalmadığını belirterek, yetkililere seslendi:

“Ekonomik geliri tarıma dayalı olan ilimizde, bu yıl yaşanan kuraklık tarımsal sulamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Deprem ile birlikte sanayisi de bitme noktasına gelen Adıyaman’ın tek çıkış yolu tarımdır. Ancak yıllardır verilen sözler tutulmuyor. Sulama barajları bitirilemezse, tarım da çöker. Tarım çökerse, Adıyaman’ın geleceği kararır.”

"Barajlar İçin Verilen Sözler Neden Tutulmuyor?"

DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, tamamlanması yılan hikayesine döndüğünü ifade ettiği, bölge ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurguladığı sulama barajlarının akıbetini sorguladı. Tek tek bu projelerin hangi yıllarda başlatıldığını hatırlatan Anaç, sürekli verilen bitirme sözlerinin neden yerine getirilmediğini sordu:

Çetintepe Barajı (2013) → 260 bin dönüm arazi sulanacaktı

Koçali Barajı (2014) → 187 bin dönüm arazi suya kavuşacaktı

Çelikhan ve Bulam Ovası Barajı (2016) → 1.280 dönüm arazi sulanacak, içme suyu sağlanacaktı

Gömükan Barajı (2019) → 73 bin dönüm arazi sulanacaktı

Büyükçay Barajı (2022) → Kahta ilçesinde 98 bin dönüm arazi sulanacaktı

Anaç, yıllardır bitmeyen projelerin bölge halkını mağdur ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her seçim dönemi gelen AK Parti milletvekilleri bu barajları bitirme sözü verdiler. Ama yıllar geçti, hiçbir ilerleme yok. Bu projeler neden durduruldu? Depremle birlikte Adıyaman ekonomisi iyice çökmüşken, tarımı destekleyecek sulama projelerini neden tamamlamıyorsunuz?”

“Siyaset Yapmayı Bırakın, Barajları Bitirin”

Mehmet Anaç, 6 Şubat depreminin ardından yetkililerin Adıyaman halkına yeterli destek vermediğini belirterek, hükümeti eleştirdi. Depremde yaşanan acılar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Anaç, yetkililere çağrıda bulundu:

“6 Şubat depreminin acısını hâlâ yaşıyoruz. Ama siz, halkın manevi duygularını kullanıp siyaset yapıyorsunuz. Deprem bölgesindeki ekonomiyi ayağa kaldırmak için yapmanız gereken ilk şey, tarımsal sulamayı desteklemektir. Barajları bitirmeden, Adıyaman’ın ekonomisinin düzelmesini nasıl bekliyorsunuz?”

Anaç, bölge milletvekillerine yönelik sert ifadeler kullanarak, halkın kendilerine verdiği desteği boşa çıkarmamalarını istedi:

“Sayın vekiller, sizleri vekil yapan bu halkın aklıyla oynamayı bırakın artık! Depremin en acı günlerinde halk size destek verdi, ama siz onların vefa borcunu ödemiyorsunuz. Adıyaman halkı sizden sözlerinizi tutmanızı bekliyor.”

“Sulama Olmazsa Tarım da Olmaz”

DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, tarımsal sulamanın sadece tarımı değil, aynı zamanda bölgedeki sanayiyi de etkileyeceğini belirtti. Tarımsal üretimden tarımsal sanayiye geçişin ancak sulama projelerinin tamamlanmasıyla mümkün olabileceğini ifade eden Anaç, şunları söyledi:

“Sulama barajları tamamlanırsa, sadece tarımsal üretim artmaz, aynı zamanda tarıma dayalı sanayinin gelişmesi de sağlanır. Bu da Adıyaman’ın ekonomisine büyük katkı sağlar. Ama projeler yıllardır sürüncemede bırakılıyor.”

Anaç, yetkililere barajların tamamlanması için bir an önce harekete geçmeleri çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi size soruyorum: Bu mudur sizin övündüğünüz hizmet anlayışı? Halktan aldığınız desteğin karşılığı bu mudur? Adıyaman halkı sizden boş vaatler değil, icraat bekliyor.”

Sonuç: "Barajları Bitirin, Adıyaman'ı Kurtarın!"

DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, açıklamasını hükümete ve bölge milletvekillerine yaptığı açık çağrıyla tamamladı:

“Depremle sarsılan Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için tarımı destekleyin. Bunun yolu da sulama barajlarını tamamlamaktan geçiyor. Halkın beklentilerini karşılamak için daha neyi bekliyorsunuz? Verdiğiniz sözleri yerine getirin, Adıyaman’ı sahipsiz bırakmayın!”

Mehmet Anaç’ın bu çıkışı, Adıyaman’da tarım ve sulama konusunda yaşanan sıkıntıların bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Şimdi gözler, yetkililerin bu eleştirilere nasıl bir yanıt vereceğine çevrildi.

Kaynak : PHA