Ankette, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel yüzde 23.2 oy oranıyla birinci, Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk yüzde 17.5 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları ve Başarı

Adıyaman, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almış, binlerce vatandaş evsiz kalmış ve kentin altyapısı ciddi şekilde zarar görmüştü. Göreve geldiği 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin yeniden ayağa kalkması için önemli projelere imza attı. Altyapı, sosyal belediyecilik, ekonomik kalkınma ve kentsel dönüşüm alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar, halkın takdirini kazandı ve anket sonuçlarına olumlu yansıdı.

Başkan Tutdere’nin Başlıca Çalışmaları

1. Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

299 km içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşendi.

123 bin ton asfalt serildi, 3.500’den fazla sokak ve caddede yenileme çalışması yapıldı.

Şehir içi ulaşımı rahatlatmak için Petrol Caddesi tamamlandı, Mersin Caddesi ise tamamlanma aşamasına geldi.

Yunus Emre Mahallesi ile 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağını bağlayan yeni ulaşım ağı oluşturuldu.

2. Sosyal ve Ekonomik Destek Programları

10 binin üzerinde aileye gıda, giyim ve hijyen yardımı sağlandı.

100’den fazla engelli vatandaşa akülü ve tekerlekli sandalye desteği verildi.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere 4.000 TL - 12.000 TL arasında değişen nakdi destek sağlandı.

Tebrik amaçlı çiçek yerine eğitime bağış kampanyası ile 700 bin TL toplandı.

3. Eğitim ve Kültürel Projeler

Ali Yılmaz Kütüphanesi ve Etüt Merkezi açıldı.

Günlük 450 öğrenciye sınava hazırlık desteği veriliyor.

Kültür Merkezi’nde 10 yeni sınıf ve etüt salonu oluşturuldu.

4. Kadın ve Gençlere Yönelik Projeler

Kadın otobüs şoförleri ilk kez istihdam edildi.

04.17 Belgesel Film Atölyesi kuruldu, 19 depremzede kadın akademisyenlerden eğitim alarak belgesel çekti.

Kadın Voleybol Takımı kuruldu.

5. Yeni Sosyal ve Ticari Alanlar

Fortuna Cafe ve Spor Kompleksi açıldı.

Halk Kart projesinde sona yaklaşıldı.

Adıyaman Belediyesi’ne bağlı ilk Hayvan Pazarı ve Modern Kesimhane inşaatı 2025’te tamamlanacak.

6. Deprem Sonrası Şehir Planlaması ve Kentsel Dönüşüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Adıyaman Yeni Mezarlık Deprem Şehitliği düzenleniyor.

İstanbul Bulvarı’nda 8 km uzunluğundaki yolun altyapı ve üstyapı çalışmaları İBB tarafından yürütülüyor.

Adıyaman, deprem sonrası 1.668 yeni ruhsat vererek en fazla yerinde dönüşüm ruhsatı sağlayan il oldu.

7. Çevre ve Yeşil Alan Projeleri

92 mahalle parkı ve 6 mahalle bahçesi onarıldı, yeni park projeleri devam ediyor.

Hayvan Barınağı kuruldu, 7 dönümlük alanda 300 sahipsiz hayvanın barınma ve bakım hizmetleri sağlanıyor.

8. Toplu Taşıma ve Şehir Ulaşımı

CRRC firması ile toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesine yönelik protokol imzalandı.

9. Belediye Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

10 bin metrekare kapalı alana sahip yeni belediye binasının inşaatına başlandı, 2025’te tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye Belediyeler Birliği’nden 24 yeni iş makinesi temin edildi, ilçeler ve belde belediyeleriyle paylaşıldı.

Adıyaman Belediyesi’ne Olan Güven Arttı

Yapılan araştırma sonuçları, Adıyaman halkının yerel yönetimden memnuniyetini artırdığını gösteriyor. Depremin izlerini silme ve şehri yeniden inşa etme sürecinde yürütülen projeler, halkın büyük kısmı tarafından desteklenirken, Başkan Abdurrahman Tutdere’nin Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için ortaya koyduğu çaba kamuoyunda karşılık buldu.

Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde aldığı yol ve belediye yönetiminin halk odaklı projelerle hareket etmesi, Abdurrahman Tutdere’yi en başarılı üçüncü belediye başkanı olarak öne çıkardı.

Kaynak : PHA