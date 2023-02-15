Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bağlı Narince köyünde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Kurt (38) evinin yanında bulunan boş tarla üzerine tek katlı saman balyalarından oluşan ev inşa etti.

Yaşanan deprem sonrası önlem alan Kurt, kamyonla getirdiği saman balyaları ve tahta kullanarak tek katlı ev inşa etti. Daha önce serada kalan Kurt ailesi havaların soğuk olması ile Mehmet Kurt, evinin yanında bulunan boş tarlaya saman balyaları ve tahtalardan oluşan ev inşa etti. Tek oda halinde inşa eden Kurt, 120 balyanın kullanıldığını ve insan sağlığı açısından ise sağlıklı bir alan olduğunu söyleyerek, aile fertlerinin deprem korkusunu böylelikle yendiğini söyledi.



Kaynak : PHA