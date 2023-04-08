Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde istihdamın artırılması için harekete geçti. Buna göre, önümüzdeki bir yılda Vodafone ekosisteminde yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek.

Vodafone’un global ölçekte uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı kapsamında da depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler öncelikli olacak. Vodafone, iş ortaklarının da katkısıyla toplam 650 kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyor. Vodafone’un sunduğu imkândan yararlanmak isteyen adaylar, ilgili kariyer sitelerinden ve Vodafone’un kendi web sitesinden başvuru yapabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, “Hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bu dönemde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkânı sağlayabilmek için harekete geçtik" dedi.