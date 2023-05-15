Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle ikameti deprem bölgesindeki illerde bulunan seçmenlerin oy kullanabilmeleri için hayata geçirilen “Demokrasi Yolculuğu” ile yüzlerce depremzede vatandaş, otobüslerle afet bölgesine gitti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta medyana gelen depremler büyük yıkıma yol açarken, Eskişehir’in Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri depremzede seçmenleri unutmayarak demokrasiye örnek bir katkı sundu.

Afet bölgesinden Eskişehir’e gelip ikametini aldırmayan ve halen adresi afet bölgesindeki illerde görünen seçmenler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle “Demokrasi Yolculuğu”na çıktılar.

Kayıt yaptırarak belirlenen buluşma noktalarına akın eden depremzede seçmenler, Eskişehir’den depremin yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya otobüslerle hareket ettiler.

Ücretsiz gerçekleştirilen uygulamadan dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden depremzedeler, “Acımız büyük, içimiz buruk ama her şeye rağmen vatandaşlık görevimizi yerine getirmek üzere yollara düştük ve oyumuzu kullanacağız. Böyle örnek bir uygulama nedeniyle belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederiz.” dediler.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylarını kullanan depremzede seçmenler, aynı gün otobüslerle Eskişehir’e dönüş yapacaklar.