Depremin ilk gününden bu yana kriz merkezinin oluşturulduğu Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

Vakıf, Adıyamanlıları yasa boğan 6 Şubat’taki “Asrın Felaketinde” hayatını kaybeden hemşehrileri için Ankara’da taziye programı düzenledi.

Programa Şube Başkanı Hüseyin Duran’ın yanı sıra Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam,Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, siyasiler, bürokratlar, iş adamları, bursiyerler ve basın mensupları katıldı.

Asrın felaketinde sadece yakınlarını değil evlerini de kaybederek Ankara’ya geçici olarak yerleşen Adıyamanlı depremzede aileler de programda yerini aldı.

Altındağ’daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi Marangoz Yemekhanesinde düzenlenen taziye programı Kur’an-i Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Duran, deprem kurbanlarına rahmet diledi.

Depremin acısını derinden yaşadıklarını belirten Duran, felaketin ilk saatlerinden itibaren Vakıf’ta kurdukları kriz masası ile Adıyaman’a her anlamda el uzatmak için çalıştıklarını vurguladı.

Duran,” Felakette hayatını kaybeden hemşerilerime Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm Adıyaman’ımıza başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Tüm hemşerilerimin yaşanılan felaket sonrası cenazeleri gömdükten sonra yakınlarının taziyesini yapmadan Ankara’ya gelmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Bu yüzden hayatını kaybeden tüm hemşerilerimiz için bir taziye programı düzenlemek istedik. Depremin tüm yaraları sarılana kadar Vakıf olarak Adıyaman’ımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Ankara Milletvekili Lütfiye Seval Çam ise programdaki, depremzede ailelere destek sözü verdi.

Çam şunları dile getirdi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Kalanlarımıza da güç kuvvet versin. Kalmak mı zor gitmek mi diye düşünüyoruz. Şehitler makam sahibi oldu bizler hala koşuşturuyoruz. Bu yüzden üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak için gayret gösterelim. Elimizden geldiğince her zaman hizmetinizdeyiz."

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek yakınlarına başsağlığı ve geride kalanlara sabır dileklerini iletti.

Programda Mustafa Özcan Güneşdoğdu Nevşehir’den Ramazan Akkaş’ın 7 Şubat günü kaleme aldığı yastayım bugün eserini seslendirerek Adıyamanlı ailelerin duygularına tercüman oldu. Hayatını kaybeden tüm vatandaşların şehitlik makamıyla taçlandırıldığını dile getiren Mustafa Özcan Güneşdoğdu, geride kalanların sabır göstermeleri gerektiğini söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan Mevlid-i Şerifin ardından yemek ikramında bulunuldu. Hatim duası ile taziye program sona erdi.



Kaynak : PHA