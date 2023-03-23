Antalya Büyükşehir Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle öğrencilere doğa ve çevre sevgisi ve bilinci aşılamak amacıyla Zeytin Park’ta fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Zeytin Park’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ormancılar Derneği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak öğrencilere ağaç ve ormanın önemi ile fidan dikimi hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler 81 adet zeytin, defne ve keçiboynuzu fidanı dikerek ağaç dikmenin ve ağaçları korumanın önemini öğrendi. Kendi elleriyle fidan diken öğrenciler toprakla fidanları buluşturarak ilk can suyunu da fidanlara verdi.

Etkinlik kapsamında 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afeti yaşayan 11 il anısına da fidan dikimi yapıldı. Etkinlikte, fidanlara deprem bölgesindeki kentlerin isimleri asıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte fidan diken Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Her bir ağacın dünyamız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Ormancılık Haftası nedeniyle öğrenci kardeşlerimizle birlikte kentin akciğeri konumundaki Zeytin Park’ta buluştuk. Hep beraber 81 ilimizi temsilen fidan diktik ama önceliği deprem afetini yaşadığımız şehirlere verdik ve onları andık. Burada diktiğimiz ağaçlar umutlarla yeşerecek. Başkanımız Muhittin Böcek’in çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle Büyükşehir Belediyesi olarak yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana 1 milyonun üzerinde ağaç diktik. Bu 1 milyon ağaç kentimizdeki yaklaşık 4 bin otomobilin atmosfere saldığı karbondioksiti temizlemeye eşdeğer olup oksijen kaynağı olarak Antalya’mıza nefes vermektedir. Diktiğimiz her bir ağaç iklim değişikliği ile mücadelemizde sıfır karbon hedefimize önemli katkılar sunmaktadır” diye konuştu