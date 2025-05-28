Hatice Öğretmen ve Velilerden Anlamlı Organizasyon

Kaledere İlkokulu 3/A sınıf öğretmeni Hatice Karagöz ile sınıf velilerinin öncülüğünde hazırlanan sürpriz veda partisi, duygu dolu anlara sahne oldu. Öğrenciler, sınıf arkadaşları Zeynep Duru için renkli süslemeler eşliğinde hazırladıkları etkinlikte dans edip oyunlar oynarken, zaman zaman gözyaşları da sel oldu.

Sınıf arkadaşları, Zeynep Duru’yla birlikte geçirdikleri güzel anıları hatırlayarak vedalaşırken, “ileride yeniden buluşmak” dileğinde bulundular.

“Ünye’yi ve İyilik Dolu İnsanlarını Asla Unutmayacağım”

Adıyamanlı gazeteci-yazar Mehmet Emin Danış’ın kızı olan Zeynep Duru Danış, etkinlikte yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Depremden sonra babamın işleri nedeniyle geldiğimiz Ünye’de çok güzel arkadaşlar edindim. Öğretmenim ve arkadaşlarım her zaman benimle ilgilendiler, ben de onların emeklerini boşa çıkarmamak için derslerime sıkı çalıştım. Ünye’yi, Hatice öğretmenimi, arkadaşlarımı ve onların iyi yürekli ailelerini hiçbir zaman unutmayacağım.”

Gözyaşlarıyla Veda Ettiler

Zeynep Duru’nun vedası sırasında ailesi, öğretmeni ve arkadaşları gözyaşlarına hâkim olamadı. Sınıf arkadaşlarının yazdığı veda mektupları ve birlikte çekilen hatıra fotoğraflarıyla etkinlik ölümsüzleştirildi.

Zeynep Duru’nun memleketi Adıyaman’a dönüşüyle birlikte eğitim hayatına burada devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA