Yerel Sanatçılar Sahne Aldı, Öğrenciler Stres Attı

Etkinlik boyunca yerel müzisyenlerin sahne aldığı programda öğrenciler gönüllerince eğlendi. Piknik havasında gerçekleşen buluşmada öğrenciler, sınav öncesinde yaşadıkları stresi müzik ve arkadaşlık ortamında geride bırakırken, alanda renkli görüntüler oluştu.

Başkan Tutdere: “Başaracağınıza Yürekten İnanıyorum”

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sınav sürecinde gösterilen çabayı takdirle karşıladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Zorlu ve stresli bir süreci geride bırakmak üzeresiniz. Kursun ilk günlerinde söylediğim gibi: Çalışmak ve hedefe odaklanmak başarıyı getirir. Gösterdiğiniz emekleri yakından takip ettik ve sizlerle gurur duyuyoruz. Sınavda hep birlikte güzel sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum.”

“Türkiye’nin Neresine Giderseniz Gidin, Yanınızdayız”

Sınav sürecinin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, öğrencilere desteklerinin sınavla sınırlı kalmayacağını vurguladı:

“Hayalini kurduğunuz üniversitelerde okuyacağınıza gönülden inanıyorum. Üniversiteye yerleştiğinizde de, mezuniyetinize kadar desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin neresinde olursanız olun, biz her zaman burada olacağız.”

“Gençlerden Aldığımız Enerjiyle Şehri Yeniden İnşa Ediyoruz”

Tutdere, konuşmasında Adıyaman’da sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değindi. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine dikkat çeken Başkan Tutdere, gençlerin azmi ve enerjisinin bu süreçte kendilerine ilham verdiğini söyledi:

“Daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir Adıyaman için hep birlikte çalışıyoruz. Adıyaman’ın çocukları cesur, çalışkan ve kararlıdır. Sizlere güveniyoruz, başaracaksınız.”

Halayla Tamamlanan Moral Günü

Konuşmasının ardından öğrencilerin halay isteğini geri çevirmeyen Başkan Tutdere, gençlerle birlikte halaya katılarak etkinliğe neşe kattı. Başkanın öğrencilerle kurduğu samimi diyalog ve sahada geçirdiği anlar, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Etkinlik, öğrencilere ikramların sunulması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA