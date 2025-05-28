AK Parti’li Alkayış’tan İstanbul’un Fethi Mesajı: “Tarihin Akışını Değiştiren Bir Zafer”

“İstanbul, Tarihin Akışını Değiştirmiştir”

29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet’in komutasında fethedilen İstanbul’un, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de seyrini değiştirdiğini belirten Alkayış, fethin Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerifi ile müjdelendiğini hatırlattı.

Açıklamasında İstanbul’un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Alkayış, “Adına şiirler, romanlar, şarkılar yazılan; taşının toprağının altın sayıldığı İstanbul, milletimizin ruhuna işlemiş bir sevdanın adıdır. Her sokağında bir tarih, her semtinde bir miras barındıran bu şehir, ecdadımızın bize bıraktığı en kıymetli miraslardan biridir,” dedi.

“1994 İstanbul’un Dönüm Noktası Oldu”

Alkayış, açıklamasında İstanbul’un AK Parti iktidarları döneminde geçirdiği dönüşüme de dikkat çekti. “1994 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte, İstanbul’un kronikleşmiş sorunları çözüme kavuşmaya başlamış, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükselmiştir,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’un Ayasofya Camii gibi sembol mekanlarıyla yeniden kimliğine kavuştuğunu belirten Alkayış, bu adımların “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun da önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

“Fetih Ruhu Nesilden Nesile Aktarılmalı”

“İstanbul’u anlamak, fethi ve fethin ruhunu kavramakla mümkündür” diyen Alkayış, açıklamasının sonunda şunları söyledi:

“Dünyanın merkezi olarak nitelendirilen İstanbul’un kıymetini bilmeli, bu emanete sahip çıkmalıyız. Ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyor; İstanbul’un fethinin yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Kaynak : PHA