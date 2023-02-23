Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan uzman psikolog Aslı Karanis Kara, afet bölgelerinden diğer il ve ilçelerdeki okullara nakillerini aldıran öğrencilerin adaptasyon süreciyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Kara, Türkiye’yi derinden etkileyen iki büyük depremin ardından, çocukların psikolojisinin olumsuz yönde etkilenmemesi için okul yönetimleri, öğretmenler ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlara değindi.

Yaşanan sürecin herkes için kaygılı bir durum olduğunu belirten Kara, “Deprem bizlerisadece fiziksel olarak etkilemedi. Aynı zamanda psikolojik olarak da güvensizlik hissetmemize neden oldu.Yeni başlayan bir dönem içerisinde okullarda afet bölgesinden gelen öğrencilerimiz, komşularımıza misafir gelen vatandaşlarımız olabilir. Bu gibi bir durumda onlara sürekli olarak ‘Nasıl oldu, ne yaptınız?’ gibi sorular sorarak anlatmalarını beklemek, karşımızdaki kişiler için sürekli olarak hatırlatıcı faktör olmamızı sağlamaktan daha fazla üzüntü ve kaygıya yol açmaktadır. Yardımlaşmak amacıyla onlar için bir şey yapıp yapamayacağımızı sormak kendilerini daha iyi ve güvenli hissettirecektir” ifadelerini kullandı.

“OKULLARDAKİ TÜM PERSONELİN SAKİN VE ŞEFKATLİ YAKLAŞIMI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Yeni okullarında eğitim sürecine başlayan çocukların adaptasyonunda okullardaki tüm çalışanlara büyük bir görev düştüğünü vurgulayan Kara, “Çocukların yeni gelen öğrencileri sürekli olarak soru yağmuruna tutmamalarını sağlamak, adaptasyon süreçlerinde destekleyici ve sabırlı olmak gerekiyor. Süreçte kaygı durumu yüksek ve ailesi yanında olmadan yapamayan öğrencilerin, rehber öğretmenleriyle görüşmelerini sağlayarak doğru yönlendirmeler yapılmalı. Öğretmenlerin çocuklardan gelen soruları teneffüste birebir almaları ve onlar ile birebir iletişime geçmeleri onların yalnız olmadığını vedestekleyicilerinin olduğunu gösterir. Okullardaki tüm personelin sakin ve şefkatli yaklaşımı çok önemlidir. Bu süreçte duygu regülasyonlarımızı sağlayarak iletişimimizi kuvvetlendirmemiz gerekmektedir” dedi.

Ebeveynlerin çocuklarda afet bilincini oluştururkendikkat etmesigereken hususları da paylaşan Kara, “Çocuklarımıza bu durumu anlatış şeklimiz yaş gruplarına göre değişkenlik göstermekte olup, özellikle 12 yaş altı küçük yaştaki çocuklarımıza ilk olarak bunun bir doğa olayı olduğunu anlatmamız gerekiyor. Önlem almanın önemini oyun oynayarak göstermek çok önemli. 12 yaşın üstündeki çocuklarda ise günümüz teknolojileri sebebiyle bilgi kaynağı sadece ebeveynleri olamayacağı için özel olarak sorularını almaları, net ve keskin cümleler ile cevaplamaları gerekiyor. Onlar izin verdiği sürece temas kurabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.