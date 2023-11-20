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31 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliği ile yürütülen Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında başvurusu onaylanan işletmelerimize ödemeleri yapmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işletmelerin hesaplarına destek tutarları yatırılmaya başlandığını açıkladı.

11 ilden başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye 925 milyon TL’lik finansmanı aktarıldı.

YENİ FONLAR DA GELECEK

Programa başvurularda yoğun bir talep olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti. 450 milyon doların tamamını bölge işletmelerine aktaracağız. Bütçenin tamamı bitinceye kadar programa başvuruları almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde canlanma sağlayacak bu desteğe yeni fonlar eklemek için çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor.” dedi.

Tamamen faizsiz olan program için işletmelerden teminat istenmeyeceğini belirten Bakan Kacır, "KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ’ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksit olarak gerçekleşecek. Proje kapsamında, Dünya Bankasından 450 milyon dolarlık finansman ile sağlanan destek; KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. İşletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında finansman sağlayacak" diye konuştu.