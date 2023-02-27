Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman'da yüzlerce ev yıkıldı binlerce ev hasar gördü. Kentte kurulan konteyner kentte depremzedelere teslimatları yapılan konteynerlerde kalan çocuklar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından mobil TIR'da hazırlanan altyapı ile 'Robotik Kodlama' eğitimi alarak yazılım dünyasına adım atıyor.

Depremden etkilenen çocukları hem travmadan kurtarmak hemde yazılım dünyasına adım atmaları açısından mobil olarak tüm bölgeye hizmet vereceklerini belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş,"BTK Akademik olarak bir online eğitim platformumuz var yaklaşık 300 binin üzerinde kullanıcımız var. Yazılım eğitimleri vermekteyiz. Onun haricinde depremden etkilenen illerde oluşturduğumuz mobil aracımız ile gerek internet altyapısını gerek elektrik altyapısını bilgisayar robotik kodlama için deprem bölgesine intikal ettik. Mobil çözümle önümüzdeki süreçte deprem bölgesinin tamamında dolaşarak ortaokul grubundaki öğrencileri atölyeler yaparak kodlama eğitimi vermeyi planlıyoruz. Bugün ilkini gerçekleştiriyoruz inşallah önümüzdeki süreçte tüm deprem bölgesinde dolaşmayı hedefliyoruz. Bu eğitimlerle hem çocuklarımızın gündeminin değişmesine bir nevi katkı sağlamak hem travmadan atlatmak adına hemde bir yandan yazılım dünyasına temellerini bugünlerde öğretmeyi amaçlamaktayız."

Çocuklar eğitmenler eşliğinde 'Robotik Kodlama' eğitimi alarak yaşanan depremdeki travmayı atlatmaya çalışıyorlar.



Kaynak : PHA