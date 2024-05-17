Fenerbahçe Spor Kulübü, Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı işbirliğiyle yapılan organizasyonda çocuklar İstanbul’da gönüllerince eğlenip, Fenerbahçe-Kayserispor maçını tribünde izlediler.

4 günlük İstanbul gezisinde çocuklar tarihi ve turistlik gezilerin yanı sıra, Koç topluluğu Spor Kulübü, Koç Müzesi, Fenerbahçe Müzesi ve stadyum gezi turlarına da katıldılar.

Fenerbahçe Müzesi gezisinde çocuklara sürpriz yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, çocuklarla yaklaşık 1 saat sohbet edip, Fenerbahçe forması hediye etti. Formaları tek tek imzalayan Koç’a Malatyalı çocuklar kayısı ve Ali Koç’un isminin yazıldığı tişört hediye ettiler.

Fenerbahçe’nin Malatya ile güçlü bağlarının olduğuna belirten Başkan Ali Koç, “Kulübümüz, Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı, çocuklarımız için çok anlamlı bir program organize ettiler. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek en büyük zenginliğimiz. Deprem bölgesinde bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Malatyalı Fenerbahçeliler Derneğimiz ile Almanya’da bulunan Augsburg ve Landshur Derneklerimiz, Malatya’mızda 50 okulun geleneksel çocuk oyun alanlarının yapımını üstlendiler. Bazı okulların spor salonlarının tadilatlarını yapıyorlar” dedi.

Kaynak : PHA