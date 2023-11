Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi’ni başlattıklarını açıklamasının ardından KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu sahaya indi. KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, depremden en çok etkilenen iller olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da KOBİ’ler ve esnafla buluşarak işletme başına 750 bin TL’ye kadar olan projenin ayrıntılarını anlattı.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği bu desteğe çok kısa sürede 11 bin 700 başvuru aldıklarını açıklayarak “Başvurular hızla onaylanıyor. Başvuruların tamamı online olarak alınıyor. Ödemeler taksitsiz bir şekilde hesaplara yatırılacak. Buradaki muradımız, 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek” dedi.

“KOSGEB Eliyle Uygulanacak”

KOSGEB’in uluslararası fonları kullanarak başlattığı proje, depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanmasını amaçlıyor. KOSGEB eliyle uygulanan projenin finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanıyor.

“Yaraları Saracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “KOSGEB olarak Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi’ni başlattık. Bu proje ile depremden etkilenen KOBİ’lerin yaralarını saracağız. 450 milyon dolarlık bir kaynağı işletmelerimizin emrine sunuyoruz. KOBİ’lerimizi ilk 24 ayı geri ödemesiz olan tamamen faizsiz bu destekten yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İki Günde 4 İl Ziyaret Edildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrasında KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, depremden etkilenen illere bir ziyaret düzenleyerek KOBİ’lere projenin detaylarını anlattı. İlk olarak Hatay’a giden KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Antakya OSB’de KOBİ’lerle buluştu. İbrahimcioğlu daha sonra da Kahramanmaraş’ta ticaret ve sanayi odasının düzenlediği toplantıda işletme sahipleriyle bir araya geldi.

“KOBİ’lerden Büyük İlgi”

İbrahimcioğlu’nun ziyaretinin sonraki durakları Adıyaman ve Malatya oldu. İbrahimcioğlu, Adıyaman ve Malatya’da da ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdi. Bölgede bulunan KOBİ’lerin büyük ilgi gösterdiği toplantılarda İbrahimcioğlu, projenin ayrıntılarını anlattı. KOBİ’ler de İbrahimcioğlu ve ekibine proje hakkında merak ettikleri soruları yöneltti.

“Hızlı Bir Şekilde Ödemeye Dönüşecek.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, KOSGEB’in Dünya Bankası iş birliği ile 450 milyon dolarlık canlanma desteğini hayata geçirdiklerinin altını çizerek “Toplamda 11 ili destekleyecek krediyi ülkemize getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği bu desteğe çok kısa sürede 11 bin 700 başvuru aldık. Başvurular hızla onaylanıyor. Hızlı bir şekilde ödemeye dönüşecek bu programda amacımız, adında da olduğu gibi canlanma yani KOBİ’lerimize can suyu vermek” diye konuştu.

“Ödemeler Taksitsiz Olacak”

200 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar olacak desteğin hasar durumuna göre belirleneceği, program başvurularının da çok kolay olduğunu anlatan İbrahimcioğlu, “Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Nurdağı ve Islahiye’de hasarsız olmasına rağmen yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler de bu destekten faydalanabilecek. Başvuruların tamamı online olarak alınıyor. Ödemeler taksitsiz bir şekilde hesaplara yatırılacak. Buradaki muradımız, 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek” dedi.

“Yeni Paketler İçin Görüşüyoruz”

İbrahimcioğlu, KOBİ’lerin deprem bölgesindeki işletmesini devam ettirmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek “Ticaretin çarklarının dönmesi için canlanma desteği diyoruz. Bu destek; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri memnun edecek. 450 milyon dolarlık finansman, bölgenin tamamına girmiş olacak. Aldığı bu desteği nereye harcayacağının hesabını sormuyoruz. Faizsiz bir destek paketini, depremzede KOBİ’lerimize sunmuş olacağız. Yeni destek paketleri için uluslararası kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. KOBİ’ler, KOSGEB’in internet sitesinde destekler linkine tıklayarak başvurularını yapabiliyorlar” açıklamasını yaptı.

“Bize Can Suyu Olacak”

Hatay’da programa ilişkin gerçekleşen toplantıya katılan Emire Oflazoğlu, yavaş yavaş toparlanacaklarını belirterek “KOSGEB başkanımızın dediği gibi bu destek bize can suyu olacak. Canlanma desteğine herkes başvursun. Gerçekten paraya ihtiyacımız var” dedi. Hataylı KOBİ Seracettin Gezer de bu desteğin esnafı motive edeceğini belirterek “En azından bir başlangıç olacak. Ağır aksak işleyen bir başlangıç yapan esnaflarımıza yürümeleri için bir avantaj olacak” diye konuştu.

“Memleketi Ayağa Kaldıracağız”

Hataylı Sema Yeşilağaç Alpaslan, şehirde küçük büyük demeden çok şeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak “Ben kendi firmam için başvuru yapacağım. Bu destek toparlanmamıza yardımcı olacak” dedi. Nasrettin Bucak da işletmesinin depremde yerle bir olduğunu anlatarak “Memleketi ayağa kaldıracağız inşallah. Bu destek, dükkanını açamayan esnafımıza faydalı olacaktır” diye konuştu.

“Yeniden Doğuyoruz”

Kahramanmaraş’taki toplantıya katılan Betül Zabun Kengel, desteğin faizsiz olmasının önemine işaret ederek “İşletmelerimiz deprem sonrası çok küçüldü. Bu tür desteklerle, hibelerle, faizsiz kredilerle yeniden doğuş gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle verilen bir TL’lik destek bile çok kıymetli” dedi. Kahramanmaraş’ta bakırcılık yapan Selami Tatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KOSGEB’e teşekkür ederek “Küçük esnafa can suyu oldular” diye konuştu. Selim Şahin, Kahramanmaraş’ta esnafın ciddi anlamda mağdur olduğunu kaydederek “Bu desteğin ciddi faydalar getireceğine inanıyorum. 2 yıl ödemesiz olması, büyük avantaj. Bu tip projelerin devam etmesini diliyorum” dedi.

“İstihdam Sağlayacak”

Adıyaman’daki toplantının iştirakçilerinden Dilvin Şirvan Toprak, depremden önce iç giyim firması sahibi olduğunu belirterek “Bu destek, istihdam sağlayacak, hepimiz için bir destek olacak” dedi. Adıyaman’da terzilik yapan Şaban Kuşpınar ise “Terzihanem yıkıldı. Şu anda konteynerde ufak çaplı devam ediyorum. Bu destekle en azından iş yerimi ayağa kaldırırım. Daha geniş bi alanda hizmet vermeye çalışırım” diye konuştu. Projeyi olumlu bulduğunu söyleyen Adıyamanlı esnaf Gönül Şahin de “Küçük ve orta ölçekli işletmeler tamamen durağan bir şekilde. Birçok işletmenin faaliyeti durmuş durumda, projenin burada bir canlılık ve hareketlilik kazandıracağına inanıyorum” dedi.

“Zamanında Gelen Bir Destek”

Malatya’daki toplantıya katılan ve peyzaj işleri yapan Meltem Çetin, iki iş yerinin de depremde zarar gördüğünü kaydederek “Bu desteği çok gerekli ve önemli buluyorum. Çok zamanında gelen bir destek. Destekle zarar gören işimi yeniden ayağa kaldırmayı, hayata yeniden başlamayı ve ilerlemeyi düşünüyorum” diye konuştu. Malatyalı matbaacı Ali Er ise “Matbaamız, bütün makinelerimiz zarar gördü. Bu desteği çok önemli buluyoruz. Baba oğula vermez bu desteği. Hiç olmazsa sıkıntılarımızın bir kısmını da olsa giderir. Ben de başvuru yapacağım” dedi.

Kaynak : PHA