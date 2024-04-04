Depremin ilk anlarında yıkıma uğrayan ve 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi 6 Şubat’ta can kaybının en yüksek olduğu adreslerin başında yer almaktaydı. Ebrar Sitesi’nde yaşayan Fadime İlhan çocukları Eymen ve Cihan İlhan’ın cenazelerine ulaşılmış fakat Mustafa İlhan’ın cenazesine ulaşılamamıştı. Depremden tam 14 ay sonra Mustafa İlhan’ın cenazesine ulaşıldı. 5 Nisan cuma günü öğle namazına müteakip Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kurugeçit Şehitlik mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA

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