Her çiftin anne ve baba olma hayalinin gerçekleşebilmesi için geçen süre aynı olmayabiliyor. Çiftlerde genel olarak belirli bir süreç sonrasında doğal yollarla gebelik elde edilemediğinde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Aşılama ya da tüp bebek tedavisi sonrası başarı elde edildiğinde gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi, doğumun da konforla yapılması önem taşıyor. Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Fatma Nur Hançer Çaça, infertilite hakkında bilgi vererek, tedavi sonrası için anne adaylarına önerilerde bulundu.

İnfertilite ( kısırlık ) bu belirtileri gösterebiliyor:

Düzenli gerçekleşemeyen adet döngüsü ile yumurtlama olamama durumu infertilite belirtilerini göstermektedir. İnfertilite ilk olarak düzenli şekilde adet olmayan ve belirli bir süre içinde istenen gebeliğin gerçekleşemediği durumlarda belirti vermektedir. Hormon bozuklukları, polikistik over, çikolata kistleri, miyomlar ve poliplerde infertiliteyi etkileyebilmektedir. İnfertilite bazen hiçbir belirti vermemekle birlikte bazen de şu belirtileri gösterebilmektedir.

Ağrılı adet dönemleri veya düzensiz adet döngüsü

Kilo alma, ani kilo artışı

Ciltte sivilcelenme ve cilt değişiklikleri

Göğüs bölgesinde ve çenede erkek tipi kıllanma

Saçlarda aşırı dökülme ve seyrelme

İnfertilite ( kısırlık ) sonrası tedavi biçimi çok önemli

Çiftlerde normal yollardan gebe kalamama durumu psikolojik açıdan yıpratıcı bir süreç olsa da, bu durumun tespiti için doktor kontrollerini mutlaka düzenli bir şekilde gerçekleştirmek gerekmektedir. Kontroller sonrasında infertilite ( kısırlık ) tanısı alan kadınlar için tedavi süreçleri belirlenmekte ve uygun tedavi yöntemine başvurulmaktadır. İnfertilite tedavisinde ilk akla gelen aşılama veya tüp bebek tedavisi olabilmektedir. Tüp bebek tedavisinde öncelikli olarak belirli kriterler gözetilmeli ve yumurta rezervleri, tedavi uygulanacak anne adayının yaşı, kaç yıllık birliktelik sonucunda gebelik gerçekleşmediği, aşılama sürecine dahil olup olmadığına da mutlaka bakılmaktadır. Tüm bu etkenler sonrasında üremeye yardımcı olan tedavi biçimi ile infertilite ortadan kalkabilmektedir. Gebelik sürecine adım atan ebeveyn adayları için mucizevi olabilecek sonuçlar ile sağlıklı, mutlu ve bilinçli hamilelik süreci başlamaktadır.

Kaynak : PHA

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