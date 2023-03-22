Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan 11 ilin arasında yer alan Adıyaman'da enkaz altından çıkartılarak hastaneye götürüldüğü öne sürülen Hiranur Tümsavaş, bulunamıyor.

İddiaya göre, depremim ardından Arzum Kent'te enkazdan çıkartıldığı öne sürülen Hiranur Tümsavaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Yakınlarının haber alamadı Hiranur Tümsavaş'ın bulunması için yetkililerden destek beklediklerini söylediler.



Kaynak : PHA