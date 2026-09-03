Adıyaman'da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi Musalla Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Tarihi geçmişi Selçuklu dönemine kadar uzanan Musalla Camii, 6 Şubat depremlerinde hasar almıştı. Depremin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından caminin yeniden ayağa kaldırılması için restorasyon çalışmaları başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının aslına uygun şekilde tadilatı gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Musalla Camii yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Restorasyonu tamamlanan caminin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adıyaman il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, '2023'te asrın felaketi olan deprem felaketi yaşadık. Felaketten hemen sonra da asrın en büyük tekrar ayağa kaldırma operasyonunu devletimiz başlattı. Şu ana kadar deprem bölgesindeki bakanlığa bağlı kültürel varlıklarımızın ve vakıflara bağlı tescillenenlerin çok büyük bir kısmı tamamlandı. Son kalan az bir kısım var onları da hedefimiz yıl sonuna kadar hepsini tekrar ihya etmek, tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açmak. Adıyaman'da da güzel ve önemli bir açılış için bulunuyoruz' diye konuştu.

Açılış programının ardından tarihi cami yeniden vatandaşların ibadetine açıldı.