Adıyaman Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kent genelinde trafik ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında okul çevreleri, semt pazarları ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde incelemeler yapılıyor.

Araç hızlarının kontrol altına alınması, yaya önceliğinin güçlendirilmesi ve muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla riskli görülen noktalara hız kesiciler yerleştiriliyor. Mahallelerden ve vatandaşlardan gelen talepler de değerlendirilerek gerekli görülen bölgelerde önlem alınıyor.

CUMHURİYET MAHALLESİ'NE DÖRT YÖNDEN HIZ KESİCİ

Çalışmaların son adreslerinden biri Cumhuriyet Mahallesi oldu.

Mahalle sakinleri, Müftülük Caddesi ile Kemal Paşa Caddesi'nin kesiştiği noktada araçların yüksek hızla seyrettiğini ve kazalar yaşandığını belirterek bölgeye hız kesici yapılmasını talep etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla bölgede inceleme yapan ekipler, kavşağın dört yönüne asfalt hız kesici yerleştirdi. Uygulamayla araçların hızının düşürülmesi ve bölgede yaya ile trafik güvenliğinin artırılması amaçlandı.

MUHTAR AYDIN: 'TALEBİMİZE ERTESİ GÜN KARŞILIK VERİLDİ'

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, mahalle sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği talebin belediye ekiplerince kısa sürede karşılandığını belirtti.

Kavşakta yaşanan kazaların vatandaşlarda tedirginliğe neden olduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi:

'Müftülük Caddesi ile Kemal Paşa Caddesi'nin kesiştiği noktada sürekli kazalar meydana geliyordu. Bu durum hem bizleri üzüyor hem de mahalle sakinlerimizi tedirgin ediyordu. Vatandaşlarımızın talebini Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye ilettik. Talebimize hemen karşılık verildi ve ertesi gün ekipler çalışma başlatarak dört yönde asfalt kasis yaptı. Halkımızın talebine hızlı biçimde cevap veren Belediye Başkanımıza, şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum.'

TUTDERE: 'ÖNCELİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması öncesinde özellikle çocukların ve yayaların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Mahallelerden gelen taleplerin de incelendiğini belirten Tutdere, şöyle konuştu:

'Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde, başta okul çevrelerimiz olmak üzere yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda gerekli önlemleri alıyoruz. Mahallelerimizden ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan noktalara hızla müdahale ediyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde de hemşehrilerimizin talebini kısa sürede yerine getirerek gerekli çalışmayı tamamladık.'

SÜRÜCÜLERE HIZ VE YAYA ÖNCELİĞİ ÇAĞRISI

Çocukların, yayaların ve bütün vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Tutdere, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Tutdere, 'Sürücülerimizden hız limitlerine uymalarını ve yaya önceliğine hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Daha güvenli bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE