Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde Oğuz B. idaresindeki 02 AEU 117 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 02 ADU 682 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Oğuz B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.