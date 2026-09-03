Adıyaman'da ekmek üretiminde hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla fırıncı esnafına ekipman desteği sağlandı. Proje kapsamında 123 fırıncıya toplam 2 milyon 219 bin TL değerinde hijyen ve üretim ekipmanı dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen 'Adıyaman fırınlarında hijyen şartlarının artırılması projesi' kapsamında fırıncı esnafına çeşitli ekipmanlar teslim edildi. Proje kapsamında Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kayıtlı 123 fırıncının her birine 10 adet büyük pasa, 6 adet küçük pasa, 1 adet tırnak aparatı, 3 takım iş elbisesi ve 1 takım hijyen seti verildi. Ekipman bedelinin yüzde 50'si hibe olarak karşılanırken, kalan yüzde 50'lik bölüm ise işletmeler tarafından karşılandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Vali Yardımcısı Bilal Göksu, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ile fırıncı esnafı katıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, projenin hem fırıncı esnafına destek olmak hem de vatandaşların güvenilir ve hijyenik şartlarda üretilen gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Akkan, 'Bu projeyle gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesini, fırınlarımızdaki hijyen standartlarının yükseltilmesini ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını amaçlıyoruz. Adıyaman il merkezi ve ilçelerimizde bulunan fırınlarımıza toplam değeri 2 milyon 219 bin TL olan fırın ekipman paketi dağıtımı gerçekleştirildi. Söz konusu ekipman paketlerinin finansmanı, Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yüzde 50 hibe ve yüzde 50 işletme katkı payı modeliyle sağlanmaktadır' dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ise fırınlarda hijyen şartlarının daha da iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.