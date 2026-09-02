Adıyaman Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentin geleceğine ilişkin 24 gündem maddesi görüşüldü. Maddeler, yapılan oylamalarda oy birliği veya oy çokluğuyla karara bağlandı.

Toplantıda kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları, kardeş belediyelerle yürütülen projeler, üniversite öğrencilerine sağlanacak ulaşım desteği ve Mehmet Ağa Konağı'nın Kent Müzesi olarak değerlendirilmesi öne çıktı.

'ADIYAMAN TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMINI HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Toplantının açılışında İller Bankası iş birliğiyle yürütülen altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Tutdere, çalışmaların kent genelindeki 18 ayrı noktada eş zamanlı olarak sürdüğünü açıkladı.

Yatırımın Adıyaman tarihinin en kapsamlı altyapı çalışması olduğunu belirten Tutdere, şöyle konuştu:

'Kalan 23 mahallemizin, özellikle depremde hasar gören altyapısını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 400 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattını kapsayan büyük bir çalışma yürütüyoruz. Hedefimiz, 2027 yılının sonuna kadar bu yatırımları tamamlayarak Adıyaman'ın altyapısını büyük ölçüde yenilemek. Çalışmalar nedeniyle zaman zaman yaşanan geçici aksaklıklar ve toz konusunda hemşehrilerimizden biraz daha sabır ve anlayış rica ediyoruz.'

ALTYAPI PROJESİNİN AYRINTILARI AÇIKLANDI

Projenin Lot 1 bölümü kapsamında 18 bin 850 metre yağmur suyu hattı, 490 muayene bacası, bin 300 yağmur suyu giriş ağzı bacası ve 5 bin 200 metre yağmur suyu ızgara bağlantısı yapılacak. Çalışmaların ardından 33 bin metrekarelik alan asfaltla kaplanacak.

Lot 2 kapsamında ise 134 bin 336 metre şebeke ve kolektör hattı, 2 bin 911 muayene bacası, 4 bin 700 parsel bacası ve 75 bin 500 metre parsel bağlantı hattı inşa edilecek. Bu bölgede 6 bin 428 metrekare parke yol ile 194 bin 977 metrekare asfalt kaplaması gerçekleştirilecek.

'YOLLARI GÖRMEK İSTEYENLERE GÖSTERECEK HİZMETLERİMİZ VAR'

Kent genelindeki yol ve asfalt çalışmalarına da değinen Tutdere, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapının hızla yenilendiğini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Tutdere, şunları söyledi:

'Yaptığımız yolları görmek isteyenler 3. Çevre Yolu'ndan Mersin Caddesi'ne, oradan Gölbaşı yoluna kadar gidebilir; Sümerevler'e, Alitaşı'na, Yeni Sanayi Mahallesi'ne, Yeni Mahalle'ye, Aşağı Karapınar'a ve AVM çevresine bakabilir. Yolları görmek isteyenlere gösterecek hizmetlerimiz var. Biz çalışıyoruz; kimin ne dediğine değil, ne yaptığımıza bakıyoruz. Hemşehrilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Duaları ve destekleriyle bize güç veren bütün halkımıza teşekkür ediyorum.'

KARDEŞ BELEDİYELERİN ADLARI PARKLARDA YAŞATILACAK

Toplantıda, kardeş belediyelerin desteğiyle Adıyaman'a kazandırılan yeşil alanların isimlendirilmesi de görüşüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen parka 'Tekirdağ Parkı' adının verilmesi kabul edildi. Başkan Tutdere, katkılarından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e ve Tekirdağ halkına teşekkür etti.

Yeni Mahalle'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan parka ise 'Eskişehir Parkı' adı verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Eskişehir halkına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 60 BİNİŞLİK ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Meclis toplantısında, üniversite öğrenimi için Adıyaman'ı tercih eden öğrencilere yönelik yeni bir sosyal destek kararı da alındı.

Kabul edilen karar doğrultusunda, üniversite tercihinde Adıyaman'ı seçerek kente ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 60 binişlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanacak.

MEHMET AĞA KONAĞI KENT MÜZESİ OLACAK

Kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik kararların da ele alındığı toplantıda, restorasyon çalışmaları tamamlanan Mehmet Ağa Konağı'nın geleceği görüşüldü.

Mülkiyeti Adıyaman Belediyesine ait tarihi konağın Kent Müzesi olarak düzenlenmesi amacıyla 25 yıllığına ve bedelsiz şekilde Adıyaman Valiliğine tahsis edilmesi meclis tarafından kabul edildi.

Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Yapı Kontrol Müdürü Bekir Bilgin ile Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun'un müdürlüklerin yıl içerisinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin meclis üyelerine yaptığı sunumlarla sona erdi.

Kaynak : PERRE