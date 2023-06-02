Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da

4 bin 500 üzerinde ahırı yıkılan çiftçiye Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 80'i GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanırken, yüzde 20'si çiftçilerden katkı payı olarak alınırken 'Depremzedelere Süt Hijyenin Sağlanması Projesi' kapsamında 100 süt sağma makinesi dağıtıldı.

Deprem sürecinde özellikle sütün piyasaya arzında çok ciddi sıkıntılar ile karşılaştıklarını belirten Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas,"6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle bir çok çiftçimiz hem hayvanlarını kaybetti hem de ahırları yıkıldı. Bu çerçevede de özellikle kalan hayvanların süt hijyeninin, süt sağımının pazara sağlıklı olarak arz edilmesi ile ilgili GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa proje hazırladık. Çiftçilerimize 100 adet süt sağım makinesinin dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Deprem sürecinde özellikle sütün piyasaya arzında çok ciddi sıkıntılar ile karşılaştık. Ama çok şükür, gerek Damızlık Sığır Birliği, Süt Birliği, İl Müdürlüğümüz ve ulusal birçok süt alan firmalar ile ortak çalışma yaparak bu sorunu çözdük. Çiftçilerimizin sütleri yerde kalmadı" dedi.

Törende çiftçilere süt sağma makinaları dağıtıldı.



Kaynak : PHA