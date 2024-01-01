Tahmini Okuma Süresi: dakika

İTÜ'lü Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de dün akşam meydana gelen depremlerin ardından Bitlis/Zagros bindirme kuşağına dikkati çekti. Görür; Adıyaman, Bitlis, Tunceli, Hakkari ve Bingöl bölgesi için uyarıda bulundu.

Yer Bilimci Görür, Japonya'da bu sabah meydana gelen depremlere dikkat çekerek, "Deprem Dirençli Kentler" faaliyetinin sürdürülmesinin önemine işaret etti. Naci Görür, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremi işaret ederek çağrıda bulundu. Görür, "Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu bir kişi bile ölmedi" dedi.

Naci Görür'ün X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, bugün daha önce yazdığım bazı tweetleri tekrar gönderdim. Bu tweetlerde Hakkari ve Bitlis/Zagros Bindirme kuşağına dikkati çekiyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Adıyaman-Hakkari arasında ve Tunceli ve Bingöl'de Deprem Dirençli Kentler faaliyetleri sürdürülmelidir. Depremden korkmamak depreme hazır olmakla mümkün. Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu 1 kişi bile ölmedi. Ülkemizde deprem dirençli kentler istiyoruz. Kampanyaya yazılarak, talep ederek katkı veriniz."

Daha önce, Yazılı-Yüksekova Hakkari bölgesine dikkat çektiği bir paylaşımını da yeniden yayımlayan Naci Görür, Arap Levhası'nın Doğu Anadolu'yu sıkıştırması hususuna yeniden dikkat çekti.

Deprem Uzmanı Görür'ün yeniden yayımladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4.7 ve ardından da 4.6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederek Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari'de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun."

Kaynak : PHA