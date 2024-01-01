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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

2023'ün son daatlerinde art arda 3 deprem yaşanan Hakkari Yüksekova'dan sonra, 2024 yılı Japonya'da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremle karşılanmıştı. Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depremlerinin travması nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar, meydana gelen depremler sebebiyle yeni yılda da korku yaşamaya devam ediyor.

AFAD'ın bildirdiğine göre Saat 16.28'de bu kez Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir deprem yaşandı. 4.2 büyüklüğünde olduğu bildirilen deprem, yerin 8.7 km derinliğinde oluştu.

Kaynak : PHA