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“Deprem” ve “kentsel dönüşüm” bahanesiyle yeni rant projesinin hazırlığının yapıldığına dikkati çeken TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun CHP'li üyesi Ulaş Karasu, Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”da yapılan değişikliklerle, park ve askeri alanlar ile üzerinde yerleşim yeri bulunan alanlar da rezerv alana dönüştürülecek olmasına tepki gösterdi.

Sivas Milletvekili Karasu, vatandaşların tapusunu tehdit eden bu değişikliğe yönelik “İktidar deprem enkazından rant çıkarmanın yollarını arıyor” yorumunda bulundu.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen yasa teklifi üzerine konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nun CHP’li üyesi Karasu, Türkiye’nin yüzde 66’sının ve nüfusun yüzde 71’inin deprem bölgesinde yaşadığına dikkat çekerek, acıdepremlerin ülkemizde hep ihmaller, alınmamış önlemler ve can kayıplarıyla hatırlandığını belirtti.

Her depremin ardından kanun çıkarıldığını, ancak bu kanunların amacına yeteri kadar hizmet etmediğini vurgulayan Karasu, gelen her teklifin iktidarın kendi işine gelen teklif olduğunu belirtti ve “Bu teklifler de yamalı bohça teklifi, çünkü getirdiğiniz kanun teklifleri vatandaş odaklı değil.Derdiniz gerçekten deprem, dönüşüm olsaydı, bu kadar yıl beklemezdiniz. Sizler toplanma alanlarını yapılaşmaya açanlarsınız, neden buna göz yumdunuz? Neden askerî alanlar lüks konut alanlarına döndü?Neden fay hatları üzerine havalimanları, dolgu alanları üzerine apart otel kılıfı altında yüksek yoğunluklu konut alanları inşa ediyorsunuz? Neden rezerv alan ilan edilen yerlerde ayrıcalıklı plan kararları üretiyorsunuz?” diye sordu.

İKTİDAR ENKAZDAN RANT ÇIKARMA PEŞİNDE

İktidarı ve uygulamalarını sert bir dille eleştiren Karasu, “Her türlü güce, araca sahipsiniz ama afetlere dirençli kentler inşa edecek bir yasal mevzuatı hala yapmamak için direniyorsunuz.Çünkü aklınızda vatandaş yok, aklınızda rant var, talan var, ‘afeti nasıl fırsata çeviririm’ anlayışı var. Dişiyle tırnağıyla ev sahibi olmuş insanları oturdukları yerden nasıl başka yere sürerim, bunu düşünüyorsunuz. Amacınız depremin yararlarını sarmak değil, deprem bahanesiyle yeni bir rant projesi yaratıyorsunuz. İktidarınız deprem enkazından rant çıkarmanın yollarını arıyor” diye konuştu.

Teklif ile yurttaşların hak arama süreçlerinin sözde hızlandırılacağını, ancak önemli sorunlar yaratacak “oldubitti” anlayışının olduğunu belirten Karasu, “Teklifte ‘Mülkiyet sahiplerinin hukuksal sıkıntılarını çözeceğiz’ diyorsunuz. Çözelim, ama özellikle büyük kentlerde yüzde 40'a yakın kiracı var. Kiracılarla ilgili bir düzenleme var mı bu teklifte? Yok. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için düzenleme var mı? O da yok. Kamu arazilerinin üzerinde mülkiyeti olanlarla ilgili düzenleme var mı? O da yok. Dere yataklarındaki evlerde yaşayan insanların can ve mal güvenliklerinin korunmasına dair bir düzenleme var mı? O da yok. Kültür varlıklarının korunması var mı? O da yok. Binaların ve zeminlerin güçlendirilmesi, iyileştirilmesi var mı? O da yok. Dönüşümde en önemli aktör olan müteahhitler için bir düzenleme var mı? O da yok. Yeşil alanlara ilişkin bir düzenleme var mı? Yok. Konut mağdurlarının yıllardır beklediği sorunlarına çözüm var mı, bitmeyen projelerin tamamlanması var mı? O da yok. Peki, ne var? Yeni rant kapılarını açmak var.” iddialarında bulundu.

Deprem bahanesiyle park ve askeri alanlar ile üzerinde yerleşim yeri bulunan alanların da rezerv alana dönüştürüleceğini belirten Karasu, mülkiyet hakkını gasp edecek olan maddeyi de detaylıca anlattı.

Düzenleme ile binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınması için maliklerin üçte ikisi yerine salt çoğunluğun oyu aranacak olmasının olumlu olduğunu belirten CHP Milletvekili Karasu, “Ancak küçük pay sahiplerinin hakkını ve çıkarlarını da dengelemesi için, teklife geçiş maddelerininkoruyucu hükümlerinin olmasında yarar olduğunu düşünüyorum” dedi.