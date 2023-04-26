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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da deprem sonra meydana gelen hırsızlık olaylarının artmasıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı denetim gerçekleştirildi. Polisler tarafından gerçekleştirilen uygulamada 122 hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 189 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 189 şüpheliden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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