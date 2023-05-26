Migros, geçtiğimiz yıl iş birliğine başladığı Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (UN-ILO) ortaklığıyla kurulan Meryem Kadın Kooperatifi’nden ürün alımına devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Migros, deprem bölgesindeki illerde sosyal ve ticari hayatın eski haline dönmesi için felaketin ilk anlarından itibaren başlattığı alım seferberliğini artırarak sürdürüyor. Migros, bu yıl da depremden etkilenen kadın üreticilerden kooperatif kanalı ile yaklaşık 300 ton ürün alımı yapacak.

Deprem bölgesindeki kadın üreticilerin yetiştirdiği ve sofralara kazandırdığı ürünleri mağazalarında satışa sunan ilk perakendeci olduklarının altını çizen Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, “Geçtiğimiz yıl iş birliğine başladığımız Meryem Kadın Kooperatifi’nin ürünlerine raflarımızda yer vermek bizleri çok mutlu ediyor. İş birliğimiz kapsamında ağırlıklı olarak deprem bölgesinden ürünler alıyoruz. Hatay’dan çilek ve Samandağ biberi ile başladığımız alımların arasında lahana, maydanoz, nane, kırmızı biber, portakal ve karpuz yer alıyor. Meryem Kadın Kooperatifi çevreci üretim sistemleri ile öne çıkıyor. Kooperatifin Adana’daki serası yüzde 100 güneş enerjisiyle ısınırken sulamanın ise yüzde 70’i kanallarda toplanan yağmur suyu ile gerçekleşiyor. Anlaşmalı olarak üretilen ürünlerin tamamı İyi Tarım Uygulamaları ile yetiştiriliyor” dedi.

Kooperatifin, kadınların tarımsal bilgi ve donanımını artırmaya yönelik eğitim programları da sunduğunu belirten Arslan, “Migros olarak kadın kooperatiflerimize enerji verimliliği ve akıllı tarım gibi birçok başlıkta eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri alan kadınlar diğer üreticilere de örnek olacak. Kooperatifin özel eğitim verdiği çiftçiler, isteyen firmalara toplama ve hasat gibi süreçlerde danışmanlık verecekler. Özellikle deprem bölgesinde olmak üzere kadın kooperatiflerimize eğitim, üretim desteği ve satın alma garantisi sunarak kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.